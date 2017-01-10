Близько 15 тисяч біженців мерзнуть у наметових таборах на островах Греції

На грецьких островах, де уже кілька днів тримаються морози, опалення та гарячої води бракує тисячам біженців, які перебувають у наметових таборах.

"Проблема дуже серйозна", - заявив представник міністерства міграційної політики Греції, передає DW.

Лише на острові Лесбос кілька тисяч біженців живуть у наметах, які не опалюються, та не мають доступу до гарячої води, повідомляє міжнародна організація "Лікарі без кордонів".

За словами представника організації Апостолоса Вайціса, на острові Самос у наметах ночують 300 людей.

За даними "Лікарів без кордонів", на грецьких островах у таких умовах опинились близько 15 тисяч біженців. За даними уряду, які наводить агентство AP з посилання на речника кризового комітету з питань міграції Гіоргоса Кирітсіса, у наметах на островах залишаються менше тисячі осіб.

Міністерство міграційної політики Греції закидає брак належної підготовки до важких погодних умов місцевим комунальним службам.

Нагадаємо, жертвами сильних морозів в Європі стали вже щонайменше 40 людей.