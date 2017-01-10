Британсько-українські зв’язки міцні як ніколи, - Гоф

Посол Великої Британії в Україні Джудіт Гоф заявила, сьогодні британсько-українські зв’язки міцні як ніколи.

Про це йдеться в повідомленні британського посольства на сторінці у Facebook.

“Сьогодні британсько-українські зв’язки міцні як ніколи. Разом ми працюємо задля процвітання та безпеки України. Ми сподіваємося продовжити нашу плідну співпрацю у процесі просування України шляхом реформ”, - зазначила Гоф.

Зазначається, що сьогодні виповнюється 25 років з часу встановлення дипломатичних відносин між Україною та Великобританією.