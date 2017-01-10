До Польщі прибула майже тисяча військовослужбовців США

На територію Польщі вже прибула майже тисяча американських військовослужбовців військової бригади США, яка дислокуватиметься в РП на ротаційній основі.

Про це під час брифінгу для ЗМІ заявив у вівторок речник польського уряду Рафал Бохенек, передає Укрінформ.

“Вже сьогодні майже тисяча американських військовослужбовців перебуває на нашій території. Перші елементи військової техніки теж вже перетнули наш кордон”, - заявив Бохенек.

За його словами, у суботу, 14 січня, на полігоні Жагань, в одному з місць дислокації американців, за участю глави польського уряду Беати Шидло та міністра національної оборони Антонія Мацеревича відбудеться урочисте привітання американців на польській землі. Крім того, у воєводських містах РП за ініціативою польського оборонного відомства у суботу відбудуться так звані пікніки, під час яких усі бажаючі зможуть подивитися на військову техніку. Звідти на спеціально змонтованих екранах можна буде поспостерігати за прямою трансляцією церемонії зустрічі американців у Жагані.

Нагадаємо, американська військова техніка та військовий персонал почали прибувати до Польщі з минулої суботи. Конвой з основним озброєнням та технікою має перетнути німецько-польський кордон у четвер для подальшого розміщення у районі полігонів Жагань (захід РП) та Дравсько Поморське (північний захід).

У рамках першої ротації командування бригади, а також підлеглі батальйони дислокуватимуться на військових об’єктах у населених пунктах Жагань, Свентошув, Сквежин і Болеславец.

Загалом до складу бригадної бойової групи входитимуть 3,5 тис. військовослужбовців, понад 400 одиниць гусеничної та понад 900 одиниць колісної техніки, зокрема 87 танків, 18 самохідних гаубиць калібру 155 міліметрів, 400 автомобілів “Хамві” і 400 БМП “Бредлі”.

Американські бригади перебуватимуть у Польщі, а також і в інших країнах регіону на ротаційній основі в рамках операції Atlantic Resolve ("Атлантичне рішення").

Загалом американські війська дислокуватимуться в Польщі у рамках зміцненої передової присутності НАТО (Enhanced Forward Presence - eFP) й американської ініціативи зміцнення регіону (European Reassurance Initiative - ERI). У рамках eFP у Польщі дислокуватиметься американська бойова батальйонна група, а у рамках двосторонньої співпраці – бойова група бронетанкової бригади (Armored Brigade Combat Team - ABCT) і додаткова група бригади бойової авіації.