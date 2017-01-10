До "списку Магнітського" США внесли ще 5 росіян

США розширили "список Магнітського" п'ятьма іменами. Про це йдеться в повідомленні Управління контролю іноземних активів Мінфіну США.

До чорного списку осіб, з якими заборонено вести бізнес, увійшли глава Слідчого комітету Росії (СКР) Олександр Бастрикін, фігуранти справи Литвиненка Андрій Луговий та Дмитро Ковтун, слідчий Станіслав Гордієвський, а також представник ради директорів та номінальний власник "Універсального банку заощаджень" Геннадій Пласкін.

Хоч у Держдепартаменті США не надали інформації про те, які цілі переслідують такі кроки з боку Вашингтона, але це відбулося саме під час чергового напруження дипломатичних відносин між Росією та США.

За словами речника Держдепу Джона Кірбі, кожну з цих осіб внесли до списку "після напруженої перевірки". Він також додав, що вони "відіграють роль у репресивній машині правової системи Росії", а ще до списку додали осіб, "причетних до тяжких порушень прав людини", цитує інформагенція AFP.

Нагадаємо, у рамках підписаного президентом США Бараком Обамою законопроекту з оборонної політики і бюджету на 2017 рік набуде чинності і "Глобальний акт про права людини імені Магнітського".