ФІФА розширює чемпіонат світу до 48 команд

Рада ФІФА одноголосно схвалила розширення кількості учасників чемпіонату світу з футболу до 48 команд, повідомляє sportarena.

Зміни вступлять в силу з розіграшу 2026 року. Фінальна стадія турніру буде складатися з 16 груп по 3 команди в кожній.

Рішення було прийнято на зборах Ради, більш детальна інформація про прийняті нововведення стане відома після зустрічі.

Згідно з попередньою інформацією бразильського видання Globo Esporte, розподіл квот по континентах буде виглядати наступним чином:

Європа - 16 команд-учасниць

Африка - 9,5 (дробове число означає, що до цілого кількості команд-учасниць від континенту може додатися ще одна, якщо їй вдасться подолати раунд плей-офф міжконтинентального відбору)

Азія - 8,5

Південна Америка - 6,5

Центральна і Північна Америка - 6,5

Океанія - 1

Нагадаємо, що збільшення кількості учасників чемпіонату світу було одним з головних передвиборних обіцянок нинішнього глави ФІФА Джанні Інфантіно.

Два найближчі чемпіонати світу в 2018 і 2022 роках, які відбудуться в Росії та Катарі відповідно, пройдуть за старою схемою і з 32 командами-учасницями.