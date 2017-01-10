ФСБ на адмінмежі з Кримом затримали українця

Російські прикордонники затримали українця, передає "112-Україна".

Як повідомляє агентство, громадянина України затримали за те, що він нібито намагався перетнути кордон, змінивши прізвище.

"Інцидент стався на автомобільному пункті пропуску Перекоп, де прикордонники зупинили громадянина України 1973 року народження. Виявилося, що раніше з ініціативи міграційної служби Краснодарського краю йому був закритий в'їзд в Росію до 2019 року", - йдеться в повідомленні.

У ФСБ зазначили, що чоловік нібито вирішив обійти заборону і звернувся до РАЦСу міста Нова Каховка Херсонської області із заявою про зміну прізвища, після чого отримав новий український паспорт.

Зараз українець перебуває під вартою, порушено кримінальну справу. Якщо його провину доведуть у російському суді, йому загрожує штраф до 300 тисяч рублів або позбавлення волі на строк до чотирьох років.