Генштаб визначив завдання для Сил спеціальних операцій

Начальник Генерального штабу - Головнокомандувач Збройних Сил України генерал армії України Віктор Муженко визначив ключові завдання для Сил спеціальних операцій на наступний рік.

Про це він сказав в ході робочої наради з керівним складом Сил спеціальних операцій ЗС України, повідомляє Управління зв'язків з громадськістю Збройних Сил України.

«Основним акцентом підготовки спецпризначенців має бути готовність підрозділів до виконання завдань», - наголосив він.

За словами генерала армії України, перед ССО стоїть три основних завдання. Перше - створення своєї (гнучкої та ефективної) системи підготовки від окремого солдата до підрозділу ССО. Друге - набуття повних бойових спроможностей підрозділами до кінця навчального року. Третє - нарощування навчально-матеріальної бази та завершення другого етапу розбудови навчально-тренувального центру Сил спеціальних операцій.

Муженко підкреслив, що навчальний центр Сил спеціальних операцій ЗС України, що створений минулого року, має закласти основу циклічної підготовки фахівців ССО. Структура базового курсу підготовки має врахувати персоніфікацію відповідальності інструктора за підготовку спеціаліста ССО. Лише за таких умов із навчального центру випускатимуться «універсальні солдати».

Терміни фінансування робіт із вдосконалення матеріально-технічної бази підготовки військ ССО начальник Генерального штабу Муженко тримає на особистому контролі.