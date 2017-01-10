Італія відкриває посольство в Лівії задля стримування потоку мігрантів

Італія оголосила про відновлення роботи свого посольства в столиці Лівії в рамках широких зусиль щодо стримування міграції з Африки

Про це повідомляє ЄП з посиланням на EUobserver.

"Італійський посол повернувся в Тріполі після двох років. Великий жест дружби до лівійського народу. Тепер буде більше контролю щодо виїжджаючих мігрантів", - сказав міністр закордонних справ Італії Анджеліно Альфано.

Дипломатичний посланник, який починає роботу у вівторок, є першим представником західної країни в Лівії, який приїхав після дворічного безвладдя у країні, поділеній між кількома ворогуючими угрупованнями бойовиків.

Через нестійку ситуацію Лівія перетворилася на головний плацдарм для людей, які прагнуть потрапити в ЄС від узбережжя Північної Африки.

Прикордонне агентства ЄС Frontex повідомило, що кількість людей, які перетнули Середземне море минулого року, склала 181 тисяч осіб - рекордна кількість мігрантів на цьому маршруті. У переважній більшості мігранти є вихідцями з Нігерії, Еритреї, Гвінеї, Кот д'Івуару та Гамбії.

Міністр внутрішніх справ Італії Марко Мінніті також повідомив про активізацію договору про співпрацю з Лівією щодо незаконного ввозу мігрантів, тероризму і торгівлі людьми.