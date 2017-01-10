Керівники Львівщини та Посольства Польщі вшанують пам'ять загиблих у Гуті Пеняцькій

«День» уже повідомляв, що сьогодні на Львівщині зруйновано меморіал у селі Гута Пеняцька. Монумент жертвам цивільного населення під час ІІ Світової війни (1944 року) у Бродівському районі Львівської області вандали розбили (або підірвали), а плити помалювали в синьо-жовті та червоно-чорні кольори.

На місці досі працюють слідчі.

Політики та історики вже говорять, що знищення пам'ятника – провокація, спрямована на загострення польсько-українських стосунків, вигідна третій стороні. Також багато хто звернув увагу на те, що інформація про інцидент спершу з'явилася у російських ЗМІ та проросійських українських ЗМІ.

Тим часом, Департамент міжнародної технічної допомоги та міжнародного співробітництва ЛОДА повідомляє, що керівництво Львівщини та Посольства Республіки Польща в Україні спільно вшанують пам'ять загиблого цивільного населення у Гуті Пеняцькій під час Другої світової війни. «Про це сьогодні, 10 січня, у телефонній розмові домовились голова Львівської обласної державної адміністрації Олег Синютка та Надзвичайний і Повноважний Посол Республіки Польща в Україні Ян Пєкло, – йдеться у повідомленні. – Керівник області засудив акт вандалізму у Гуті Пеняцькій, назвавши його провокацією, яку здійснили для погіршення українсько-польських відносин особи, що підіграють російській агресії».

Нагадаємо, що пам’ятник у Гуті Пеняцькій відкрили за участі президентів України і Польщі 2009 року.

Детально про події 73-річної давнини можна дізнатися з публікації у газеті «День» «Гута Пеняцька: нацистський слід польської трагедії 1944 року» від 28 лютого (№35) 2009 року.

Тетяна КОЗИРЄВА, Львів