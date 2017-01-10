Компанію Yahoo перейменують на Altaba

Після продажу основної частини Yahoo компанії Verizon американську інтернет-компанію перейменують на Altaba.

Нова компанія управлятиме активами, які залишаться у неї після продажу інтернет-бізнесу. Наприклад, це частки в Alibaba Group і Yahoo Japan.

Після завершення угоди в компанії зміниться керівництво. Її залишать одразу кілька топ-менеджерів, зокрема виконавчий директор Марісса Маєр.

Як зазначає Washington Post, посаду пані Маєр обійматиме Ерік Брандт, який працював до цього в раді директорів компанії.

Офіційно компанія не пояснює, чому обрала назву Altaba. Однак Wall Street Journal стверджує, що це слово складене зі слів "альтернатива" і Alibaba.

Про рішення телекомунікаційної компанії Verizon Communications придбати інтернет-компанію Yahoo за 4,83 млрд доларів стало відомо влітку 2016 року. Угода стосується інтернет-бізнесу Yahoo і частини нерухомості компанії. Очікується, що придбання компанією Verizon всього інтернет-бізнесу Yahoo офіційно оформлять в березні цього року.

Раніше Verizon купила компанію AOL. Планується, що Yahoo буде інтегрована з сервісом AOL.

Нагадаємо, Норвегія цього тижня почне відключати FM-радіотрансляцію.