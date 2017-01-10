Кисельов, Ганапольський і Семенов йдуть з каналу "NewsOne"

Олексій Семенов, генпродюсер каналу NewsOne, повідомив, що залишає канал разом з двома основними провідними.

Про це повідомляє «Детектор медіа».

«У січні 2015 року я почав роботу на NewsOne. 2 роки я думав про NewsOne. Думав, коли вночі випадково прокинувся... Думав, коли в душі стояв під водою, втупившись в одну точку... Думав, коли йшов, пив, їв, їхав... Думав, коли змушував себе не думати... Думав, тому що це одне з найцікавіших занять - думати про роботу. І в цих думках були ви всі, мої колеги, без яких нічого б не вийшло. І тих, хто зараз в ефірі... І тих, хто пішов... Я хочу вам сказати ДЯКУЮ!!! Ми прекрасно попрацювали!!! І нам є чим пишатися!!! - канал у лідерах інформаційного мовлення. Особливе ДЯКУЮ хочу сказати власнику каналу Євгену Мураєву – порядному, розсудливому і сучасному! Женя, дякую тобі за ці 2 роки інтелектуального розвитку. Сьогодні 9 січня 2017 я закінчив роботу на NewsOne. Разом з Матвієм Ганапольським і Євгеном Кисельовим ми приступаємо до нового проекту і, як сподіваюся, відкриваємо нову сторінку медіа-історії країни. Вперед і вгору!», - заявив Семенов.