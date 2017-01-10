Меркель заявила про термінову реакцію влади після теракту в Берліні

Канцлер Німеччини Ангела Меркель заявила, що після теракту в Берліні з боку уряду буде негайна реакція, що гарантує безпеку та громадянські свободи.

Про це Меркель заявила у Кельні на з'їзді профоб'єднання "Німецький союз чиновників", повідомляє Deutsche Welle.

"Цей напад змушує нас діяти швидше, щоб діяти правильно і не зупиняється тільки на оголошеннях, але і показати, де ми знаходимося", - сказала Меркель.

Вона також назвала правильними дії кельнської поліції у новорічну ніч. Силовики у ніч на 1 січня не пропустили до центру міста велику групу молодих людей - вихідців із країн Північної Африки, через що наразилися на критику.

Меркель закликала до якнайшвидшої депортації прохачів притулку, чиї заявки були відхилені.

Канцлер також говорила про вироблення консенсусу серед політичних партій, щоб знайти "спільне рішення" для визначення Алжиру, Марокко і Тунісу в якості безпечних країн походження, що дозволило б німецькій владі відправляти назад біженців, які прибувають з цих країн.