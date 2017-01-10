Мей пообіцяла захистити Естонію та Литву у разі агресії РФ

Прем'єр-міністр Великобританії Тереза Мей в інтерв'ю британському телеканалу Sky News заявила, що Британія вірна своїм зобов'язанням по НАТО, і у разі російської агресії в Балтії британські війська стануть на захист Естонії і Литви.

Про це, з посиланням на The Independent, повідомляє Укрінформ.

"П'ята стаття статуту НАТО свідчить, що ми підтримуємо будь-яку країну, проти якої застосована військова сила. Деякі люди вважають, що Америка змінить своє ставлення до НАТО (після приходу Трампа - ред.) Я думаю, Америка залишиться прихильною до НАТО так само, як і ми", - сказала Мей.

Прем'єр-міністр підкреслила, що британські війська братимуть участь у військових навчаннях, які пройдуть в Естонії (де розміщується батальйон Великобританії). За словами Мей, «це засвідчить наше серйозне ставлення до своїх зобов'язань».

Раніше в період виборчої кампанії кандидат у президенти США Дональд Трамп скептично висловлювався щодо американської підтримки НАТО і натякав, що у разі російської агресії в Естонії (яка вважалася на той період головною зоною небезпеки у Балтії) він не впевнений в необхідності починати «ядерну війну через якесь місце, що є передмістям Санкт-Петербурга».