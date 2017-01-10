Минулого року в світі під час роботи загинули 115 журналістів

Протягом 2016 року в світі загинули 115 журналістів, 50 з яких розстріляли, 29 загинули в авіакатастрофах, ще 27 померли під час вибухів.

Про це йдеться у звіті Міжнародного інституту безпеки новин, INSI, передає Укрінформ.

«У минулому році 115 наших колег із засобів масової інформації були вбиті під час виконання своєї роботи», - йдеться у повідомленні.

Як повідомляється, в 2016 році найбільше загинуло бразильських журналістів - 23 людини, 20 з яких - на території Колумбії під час аварії літака з футбольною командою "Шапекоенсе". На другому місці - Мексика, де загинуло 12 співробітників ЗМІ. 11 журналістів було вбито в Афганістані й Іраку, дев'ять російських журналістів загинули під час катастрофи Ту-154 над Чорним морем.

Відповідно до інфографіки, розміщеної у звіті, в Україні в минулому році загинув один журналіст. Ймовірно, йдеться про смерть Павла Шеремета 20 липня в Києві.

Що стосується покарань за смерть представників ЗМІ, директор INSI Ханна Сторм повідомила: "Цього року були заарештовані четверо і ще двох звинуватили в загибелі журналістів. Ця цифра дуже висока, адже зазвичай дев'ять з 10 вбивць журналістів залишаються безкарними".