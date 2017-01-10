МЗС Канади очолить українка за походженням Фріланд

Міністр міжнародної торгівлі Канади Христя Фріланд, яка має українське походження, буде призначена на посаду міністра закордонних справ країни, в результаті рішення прем'єр-міністра Джастіна Трюдо змінити склад свого уряду, повідомляє CBC News.

Фріланд замінить Стефана Діона, який залишає політику, щоб зайняти дипломатичний пост.

Зазначимо, що Христя Фріланд народилася у канадському місті Піс-Рівер у провінції Альберта. Її мати, Галина Хом’як-Фріланд, українка за походженням.

Журналістську кар’єру Фріланд починала в Україні в якості стрингера Financial Times, The Washington Post і The Economist.

Пізніше вона працювала у Financial Times у Лондоні заступником редактора, редактором британських новин, начальником московського бюро, кореспондентом у Східній Європі, редактором вікенд-видання та редактором FT.com.

Згодом оголосила про намір балотуватися на виборах до парламенту Канади від Ліберальної партії.

Вона виграла внутрішньопартійні праймеріз 15 вересня 2013 року і була обрана до парламенту 25 листопада.