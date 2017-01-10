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Петро Могила, український політичний, церковний і освітній діяч

МЗС України вважає провокацією акт вандалізму з польським пам'ятником

10 січня, 2017 - 20:19
Фото з відкритих джерел

У Міністерстві закордонних справ України засуджують акт вандалізму на Львівщині з пошкодженим польським пам'ятником і вважають його навмисною провокацією.

Про це повідомила речник МЗС України Мар'яна Беца в Twitter.

"Засуджуємо акти вандалізму у місцях пам'яті, вважаємо неприпустимими. Очевидна провокація. Триває розслідування", - написала вона.

Нагадаємо, що керівники Львівщини та Посольства Польщі вшанують пам'ять загиблих у Гуті Пеняцькій.

Джерело: День
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