МЗС України вважає провокацією акт вандалізму з польським пам'ятником

У Міністерстві закордонних справ України засуджують акт вандалізму на Львівщині з пошкодженим польським пам'ятником і вважають його навмисною провокацією.

Про це повідомила речник МЗС України Мар'яна Беца в Twitter.

"Засуджуємо акти вандалізму у місцях пам'яті, вважаємо неприпустимими. Очевидна провокація. Триває розслідування", - написала вона.

Засуджуємо акти вандалізму в місцях пам’яті, вважаємо їх неприпустимими. Очевидна провокація. Триває розслідування. https://t.co/50Pz9FSAWd — Mariana Betsa (@Mariana_Betsa) 10 января 2017 г.

Нагадаємо, що керівники Львівщини та Посольства Польщі вшанують пам'ять загиблих у Гуті Пеняцькій.