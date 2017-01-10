На дорогах України покращується ситуація, заторів немає

На дорогах державного, регіонального значення, заторів не зафіксовано. Звернення громадян, які отримали обмороження в заторах, не зафіксовано.

Про це інформує прес-служба ДСНС України.

"Для забезпечення проїзду та розчистки автодоріг на території України залучено 1 469 одиниць техніки та 2 175 чоловік з яких від Укравтодору залучено 1 456 одиниць техніки та 2 130 чоловік, від ДСНС 13 одиниць техніки та 45 чоловік особового складу. Підрозділами ДСНС з 4 січня вивільнено із снігових заметів 1 805 автомобілів, в яких перебувало 4 484 особи", - йдеться у повідомленні.

У ДСНС відзначають, що на Одещині і Миколаївщині все ще діють обмеження на проїзд по кількох дорогах (Одеса-Рені, Одеса-Кучурган, Кіровоград-Платонове та дорога до села Ульянівка Братського району).

У свою чергу, залишаються знеструмленим 4 населених пункти у 2 областях, а саме: Львівській - 3 н.п. та Одеській - 1 н.п. До відновлення енергопостачання залучено бригади обленерго.

Нагадаємо, упродовж 8 січня через низьку, до мінус двадцяти градусів, температуру повітря у Львівській області наразилися на сильне переохолодження і померли двоє людей.