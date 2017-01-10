На Херсонщині знижується рівень захворюваності на грип та ГРВІ

За даними Херсонського обласного лабораторного центру МОЗ, протягом першого тижня епідемічного сезону 2016-2017 на грип та ГРВІ на Херсонщині захворіли 6378 осіб, що перевищує епідемічний поріг по області на 2,6%.

Порівняно з попередніми тижнями, кількість захворювань на грип та ГРВІ зменшилась. Так, за даними лабораторного центру, попереднього тижня перевищення епідемічного порогу становило 64% (11895 хворих), а ще тиждень до цього перевищення епідемічного порогу сягнуло 97,4% (15766 хворих).

Найбільш уразливими до захворювань були діти віком до 14 років. Летальних випадків від захворювання на грип та ГРВІ протягом попередніх 5 тижнів не зафіксовано, однак госпіталізації за цей період потребували 2389 осіб.

Іван АНТИПЕНКО, «День», Херсон