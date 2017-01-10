На Кіровоградщині подовжили шкільні канікули до 16 січня

У зв’язку з перевищенням епідпорогу на 32% школярі Кіровоградської області відпочиватимуть на канікулах до 16 січня. Крім обласного центру, школи не працюватимуть в Олександрії, Світловодську, а також у Бобринецькому, Вільшанському, Голованівському, Долинському, Кіровоградському, Компаніївському, Новоархангельському, Новомиргородському і Устинівському районах.

За словами голови департаменту охорони здоров’я Кіровоградської обласної держадміністрації Олега Рибальченка, загальна ситуація з кількістю хворих залишається на показниках минулого тижня, смертельних випадків від ускладнень ГРВІ не зафіксовано, результати лабораторних досліджень свідчать про поширеність парагрипу, проте медики фіксують і поодинокі випадки захворювання на грип типу А.

Інна ТІЛЬНОВА, Кропивницький