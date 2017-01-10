На Луганщині через обстріл бойовиків поранений 1 український військовослужбовець

Терористи продовжують застосовувати "Гради" та заборонені міномети – одного військовослужбовця поранено

Про це повідомляє Луганська ОДА на сторінці у Facebook.

"У результаті обстрілу один наш захисник зазнав поранень", - повідомив заступник голови Луганської облдержадміністрації Юрій Клименко.

За його даними, по позиціях сил АТО поблизу села Сизе Станично-Луганського району застосовувалися реактивні системи залпового вогню "Град". А у напрямку смт Станиця Луганська відкривався вогонь з протитанкових та підствольних гранатометів і стрілецької зброї.

На Луганщині протягом минулої доби та після півночі російсько-окупаційні війська 12 разів били вздовж лінії розмежування.

Нагадаємо, що за добу бойовики 46 разів обстріляли позиції сил АТО, 5 українських військових поранено.