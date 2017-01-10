На Львівщині вандали підірвали пам'ятник полякам, що загинули від рук нацистів

На Львівщині у селі Гуті Пеняцькій вандали підірвали і розмалювали нацистською символікою пам'ятник, встановлений 11 років тому в пам'ять про вбитих поляків у часи Другої світової війни

Про це повідомляє ТСН.Ранок.

Монумент підірвали і залишили на ньому різні гасла. Меморіал жертвам масового знищення цивільного населення відкрили в Гуті Пеняцькій у 2005 році в пам'ять про події 28 лютого 1944 року.

Тоді військові 4-го Галицького добровольчого полку знищили це село, яке було базою для польської самооборони та радянських партизан.

Представник "Правого сектору" Артем Скоропадський виключив причетність до знищення пам'ятник активістами партії.