На Рівненщині у джерелі Святої Анни прибуває вода

У джерелі Святої Анни, що знаходиться у селі Онишківці на Рівненщині, продовжує прибувати вода. Воно здавна було відоме своїми цілющими властивостями, тож сюди приїздять не лише з різних куточків України, а й із Європи. Однак минулого літа купіль обміліла. Через посуху рівень води впав до критичного. Вода залишалася у колодязі. Саме звідти її брали паломники, які приїздили до джерела. Тим часом монахині переконували, що джерело не пересохло. А за той час його почистили та зміцнили береги. Натомість із листопада вода почала прибувати. Щодня її рівень піднімався по кілька сантиметрів. Сьогодні ж він сягає 2 метрів. Тож на Водохреща охочі зможуть пірнути у купіль.

Вона у джерелі Святої Анни не замерзає навіть у найлютіші морози. Її температура сягає від 4 до 6 градусів. Під час хімічного аналізу і джерельні воді виявили високий вміст срібла та кременю. А про її цілющі властивості розповідають легенди. Кажуть, що купання в джерелі допомагає від багатьох недуг. А ще Свята Анна покровительствує жінкам, що хотіли б народити дитину, кажуть монахині.

«До джерела приїздить багато людей. І не лише з України. Так, були паломники з Польщі, Румунії, Болгарії, Молдови. Хтось приїздить помолитися і попросити здоров’я, а хтось – подякувати, - розповідає монахиня Рахіль. – Через посуху влітку джерело обміліло, адже впав рівень підземних вод. Але в колодязі вода була. Тож люди, які приїздили сюди в той період, діставали воду звідти і обливалися. Серед них була і жінка з Києва, у якої не було діток. А сьогодні ми вже знаємо, що вона носить дитинку. По вірі людям Господь посилає». Сьогодні у джерело Святої Анни можна зануритися з головою. Паломники приїздять попри морози. Серед них і дорослі, і діти.

Тетяна ІЛЬНИЦЬКА, Рівне