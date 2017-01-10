Обама сьогодні виступить із прощальною промовою

Президент США Барак Обама виступить з прощальною промовою 10 січня о 21:00 (о 5-й ранку 11 січня за київським часом).

Про це повідомляє прес-служба Білого дому, передає 112 Україна.

Виступ відбудеться в конгрес-центрі McCormick Place в Чикаго.

"Я поділюся спогадами про те, як, займаючись організаторською роботою на місцевому рівні, фактично відразу після закінчення школи, я відчував, як відновлювалася моя віра в здатність Америки домагатися змін у нашій демократії", – сказав Обама у відеозверненні.

Прощальні звернення американські президенти проводять з часів Джорджа Вашингтона, щоб підсумувати свою роботу і поділитися своєю точкою зору про майбутнє країни.

Зазначимо, що Обама офіційно передасть повноваження 45-му президентові США Дональду Трампу 20 січня 2017 року.