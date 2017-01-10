Перемога Трампа на виборах принесла російським олігархам $29 млрд, - Forbes

Найбагатші люди Росії додали до свої активів $ 29 млрд після обрання мільярдера Дональда Трампа президентом США.

Про це повідомляє Forbes.

За даними видання, російські мільярдери розбагатіли приблизно на $ 29 млрд після обрання Трампа, це більше, ніж в будь-якій іншій країні, крім Сполучених Штатів. У той час як американські бізнесмени збільшили свої статки в середньому на 2,8% після виборів, найбагатші росіяни збільшили свої статки в середньому на 7,1%.

За цей час найбільше розбагатів Геннадій Тимченко: акції Новатека виросли на 16% після виборів у США. Це означає, що належний йому пакет (23% акцій компанії) зараз коштує близько $ 1,8 млрд.

Журнал нагадує, що російський бізнесмен продав 43% акцій торговельної нафтової компанії Gunvor, яку він заснував, за один день до того, як Міністерство фінансів США прийняло санкції проти нього в березні 2014 року.