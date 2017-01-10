Польща готує ноту протесту через підрив пам'ятника загиблим у Гуті Пеняцькій

Польща збирається направити Україні ноту протесту у зв'язку зі знищенням пам'ятника полякам, загиблим під час Другої світової війни в селі Гути Пеняцькій на Львівщині.

Про це повідомив посол Республіки Польща в Україні Ян Пєкла, передає Gazeta Wyborcza.

"Уранці консул поїде туди і направить ноту протесту міністру закордонних справ України", - сказав він.

Посол України в Польщі Андрій Дещиця також засудив знищення пам'ятника загиблим полякам у Львівській області.

Про це він написав у своєму Twitter: "Я засуджую акт вандалізму в Гуті Пеняцькій. Це явна провокація. Ініційовано розслідування. Злочинці повинні бути покарані. Давайте не будемо провокувати".

На місці підриву пам'ятника працюють вибухотехніки та слідчо-оперативна група. Правоохоронці проводять першочергові оперативні заходи та з’ясовують коли саме і в який спосіб пошкоджено пам’ятник, а також причетних до цього осіб.

Вирішується питання про відкриття кримінального провадження.

Нагадаємо, що керівники Львівщини та Посольства Польщі вшанують пам'ять загиблих у Гуті Пеняцькій.