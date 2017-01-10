Питання осучаснення пенсій буде одним із перших проектів КМУ в 2017 році, - Розенко

Питання виплати легальних заробітних плат та підвищення мінімальної заробітної плати напряму пов’язані з питанням підвищення пенсій. Про це заявив Віце-прем’єр-міністр України Павло Розенко, передає урядовий портал.

"Все суспільство, всі ми повинні зрозуміти, що пенсія – це похідна від заробітної плати. В країні, де мізерні заробітні плати, не може бути високих пенсій. Так само не може бути високих пенсій в країні, де 50% працюючих громадян або не сплачують ЄСВ, або сплачують його в неповному обсязі. І стан Пенсійного фонду – це відображення стану економіки", - сказав він.

"Безумовно, несправедливість у пенсійному забезпеченні на сьогодні є і ми цього не заперечуємо. Тому питання осучаснення пенсій буде одним із перших проектів Уряду, який ми будемо намагатися реалізувати в соціальній сфері в 2017 році", - наголосив Розенко.

За його словами, для осучаснення пенсій додатково потрібно 30-40 млрд грн в залежності від механізму, який буде використаний.

"Тому ми дуже розраховуємо на легалізацію, ми дуже розраховуємо на те, що підвищення мінімальної заробітної плати дасть додатковий ресурс Пенсійному фонду, який ми насамперед використаємо для того, щоб вирівняти ситуацію і відновити справедливість у пенсійному забезпеченні", - зазначив Віце-прем’єр-міністр.

Нагадаємо, Віце-прем'єр-міністр Павло Розенко запевнив, що уряд не піде на обмеження пенсійних програм і виплат.