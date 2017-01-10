Сенатори США пропонують ввести нові санкції проти РФ через Україну та Сирію

Пропоновані групою американських сенаторів нові санкції відносно Російської Федерації стосуються не тільки кібератак, в яких Вашингтон звинувачує Москву, але і дій Росії в Сирії та Україні, повідомляє Washington Post.

За інформацією видання, проект, який незабаром буде представлений в сенаті, передбачає введення санкцій проти будь-якого, підтримуючого кібератаки проти громадських і приватних інфраструктур США.

Крім того, сенатори пропонують ввести обмежувальні заходи щодо інвестицій у російські енергетичні проекти, передбачаються санкції за участь будь-яких структур в операціях Міноборони РФ і російської розвідки.

Про які саме операції йде мова, видання не уточнює.

Крім цього, передбачаються санкції проти РФ за порушення прав людини, зокрема під час громадянської війни в Сирії конфлікт на сході України.

Сенатори наполягають на необхідності надати допомогу Європі у веденні контрпропаганди і просуванні демократії.

Законопроект про додаткові санкції розроблений групою з 10 сенаторів, серед яких як демократи, так і республіканці.

При цьому, наголошується, що більшість сенаторів-республіканців на даному етапі не бажають брати додаткові обмежувальні заходи проти Росії.

"Усім потрібно зупинитися, перепочити і подивитися, як розвивається вся ця історія. І тільки потім нам потрібно буде розробляти конкретні плани", - сказав республіканець Джеймс Ріш, який є членом сенатського комітету у закордонних справах.

Нагадаємо, що ЄС і Нова Зеландія обговорили санкції проти РФ.