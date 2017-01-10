Суд відмінив арешт ТРЦ "Гулівер" у Києві

Апеляційний суд Києва визнав незаконним і скасував накладення арешту на торговельно-розважальний центр "Гулівер".

Про це йдеться в ухвалі суду від 27 грудня, передають "Українські новини".

Як повідомляється, Апеляційний суд задовольнив скаргу компанії "ТРИ О" (багатофункціональний комплекс "Гулівер") на ухвалу слідчого судді Шевченківського районного суду Києва про накладення арешту, копію якого опублікував на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook генеральний прокурор Юрій Луценко.

Апеляційний суд зазначає, що вважає висновки Шевченківського райсуду безпідставними.

У визначенні зазначено, що прокурор і слідчий не надали жодних доказів підтвердження зв'язку "ТРИ О" з ВАТ "Банком Михайлівський" або ТОВ "Екосіпан".

Апеляційний суд вирішив, що дані, які вказували б на незаконність такого зв'язку, в матеріалах справи відсутні, а прокурор у судовому засіданні їх не надав.

Також відсутні будь-які доводи і докази того, що комплекс "Гулівер", на який було накладено арешт, міг бути використаний як речовий доказ у справі про розкрадання коштів "Банку Михайлівського".

Тобто, згідно визначення, крім припущення прокурора і викладу фактичних обставин справи "Банку Михайлівський" клопотання прокурора не містило жодних аргументів або доказів на обґрунтування його позиції.

Також прокурор не зазначив, що саме послужило підставою вважати комплекс речовим доказом, і не надав фактів для підозри в незаконності придбання комплексу у власність.

Як повідомила генеральний директор "ТРИ О" Ірина Крупа, накладення арешту було грубим порушенням права власності.

Вона також зазначила, що торговий центр продовжує роботу без змін.