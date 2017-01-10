Свідка у справі про вбивство Грабовського знайшли мертвим

Свідка у справі про вбивство адвоката російських ГРУшників Юрія Грабовського, очевидно, знайдено мертвим.

Про це повідомила на своїй сторінці у Facebook адвокат Оксана Соколовська, яка також представляла в українському суді інтереси російських військовослужбовців Євгенія Єрофеєва і Олександра Александрова.

"5 січня 2017 року отримала дзвінок із служби розшуку людей (Володимирська, 15), запросили на упізнання трупа, схожого на Сергія Федосенка. ...Труп має велику подібність (відсотків 90) до мого помічника, свідка по справі вбивства Грабовського Юри", - написала вона.

Як зазначила Соколовська, саме Сергій Федосенко останнім бачив Грабовського в офісі 6 березня 2016 р. у супроводі невідомого.

Нагадаємо, Юрій Грабовський був убитий у березні 2016 року.