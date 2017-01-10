У Британії розробляють закон проти російських порушників прав людини

У Британії обговорюють законопроект, аналогічний закону Магнітського в Сполучених Штатах, який дозволяє судам вводити візові заборони і заморожувати активи російських чиновників, причетних до загибелі юриста Сергія Магнітського в 2009 році.

Американський закон також розширений на всіх, кого звинувачують у порушенні прав людини. Зростає тиск на інші європейські країни наслідувати їхній приклад, передає Голос Америки.

Білл Броудер, генеральний директор Hermitage Capital, який успішно боровся, щоб закон Магнітського підписали в США, тепер продовжує боротьбу в Британії. Він вірить в успіх справи і переконаний, що дії Москви в Україні та Сирії цьому сприяють.

"Поведінка Росії протягом останніх двох років настільки шокує, що стало можливим навіть переконати виконавчу владу, що це буде правильним кроком", - сказав Броудер.

Проект британського закону Магнітського обговорюється як поправка до ширшої частини законодавства під назвою Акт кримінальних фінансів.

Ендрю Фоксолл, керівник програми щодо Росії в аналітичній групі "Товариство Генрі Джексона", стверджує: "Акт покликаний розширити сферу застосування законів, що стосуються Магнітського, щоб перенести їх у набагато глобальніший контекст".

Нагадаємо, США розширили "список Магнітського" п'ятьма іменами.