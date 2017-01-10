У Харківській міськраді проводять обшуки

Обшуки в Харківській міськраді проводять співробітники прокуратури і управління захисту економіки Головного управління поліції в Харківській області.

Цей факт підтвердила прес-секретар прокурора Харківської області Віта Дубовик, передає Укрінформ.

"Триває розслідування за статтею "Отримання неправомірної вигоди". Але головний фігурант не є співробітником міськради. Проводиться декілька обшуків одночасно", - відзначила Дубовик.

За її словами, подробиці будуть відомі пізніше.

Як каже, у свою чергу, директор департаменту з питань інформації і зв'язків з громадськістю Харківської міськради Юрій Сидоренко, силовики працюють в юридичному департаменті: "Такі дії, на жаль, стають традиційними і дають привід для дискредитації міськради".

Нагадаємо, 15 вересня у Харкові пройшли обшуки у приміщеннях, які належать меру Геннадію Кернесу та матері депутата Михайла Добкіна.