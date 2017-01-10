У Колумбії обірвався підвісний міст, щонайменше 11 людей загинули

У сільських районах Колумбії обірвався підвісний міст. Щонайменше 11 людей загинули.

Ще кілька людей отримали поранення, повідомляють місцеві медіа. Серед загиблих є діти.

Люди, що були там у момент, коли міст обірвався, впали з 80-метрової висоти.

Вважається, що міст зруйнувався через надмірну вагу, мотузки з однієї сторони конструкції обірвалися.

Цей міст був популярний серед туристів. Він був переповнений людьми, які прогулювалися там на свята.

Нагадаємо, бразильський літак, на борту якого перебувала 81 людина, упав у Колумбії 29 листопада.