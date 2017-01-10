У Краматорську засудили організаторку місцевого псевдореферендуму

У Краматорську засуджено організаторку незаконного референдуму. Жінці призначено покарання у вигляді позбавлення волі строком на 5 років з іспитовим строком на 1 рік.

Про це повідомили у прес-службі прокуратури Донецької області.

Під час судових слухань встановлено, що у травні 2014 року мешканка Краматорська, з метою зміни меж території та державного кордону України та виведення з-під юрисдикції України окремих адміністративно-територіальних одиниць Донецької області, організувала та керувала роботою однієї з так званих дільничних виборчих комісій під час проведення незаконного референдуму на території міста Краматорська.

За наказами учасників терористичної організації "ДНР" обвинувачена контролювала та координувала роботу громадян, залучених в якості "членів дільничної комісії", яким видавала так звані бюлетені для голосування, розподіляла між ними обов’язки в частині формування списків громадян, які завершили вказане незаконне голосування, а також передачу бюлетенів озброєним представникам терористичної організації "ДНР".

Наразі рішенням суду жінку визнано винною у скоєнні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 110 КК України (посягання на територіальну цілісність та недоторканість України).

За організацію проведення незаконного референдуму жінці призначено покарання у вигляді позбавлення волі строком на 5 років з іспитовим строком на 1 рік.