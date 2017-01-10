У Китаї розкопали гробницю віком не менше 350 років

У китайській провінції Сичуань при проведенні будівельних робіт виявлена гробниця, вік якої становить не менше 350 років.

За даними місцевого сайту "Сичуань синьвєньван", гробниця була виявлена при будівництві в районі Бачжоу міста Бачжун.

Повідомляється, що гробниця була розрахована на двох чоловік і має два невеликих приміщення.

Стінки гробниці зроблені з каменю, на одній з стін вигравійовано зображення, а на бічних стінах є кругові діаграми з написами. Всередині також були виявлені гончарні вироби та посуд, однак кісток і залишків трун знайдено не було.

На основі знайдених предметів, малюнків і структури гробниці експерти зробили перші висновки, що гробниця належить до епохи династії Мін (1368-1644 роки нашої ери).

Нагадаємо, у Львівській галереї мистецтв виявили зникнення 95 унікальних стародруків. Їхня вартість на чорному ринку може сягнути десятків мільйонів доларів.