У Києві хочуть назвати вулицю на честь Богдана Гаврилишина

На сайті КМДА зареєстрована петиція про перейменування вулиці Ванди Василевської в Шевченківському районі м. Києва на вулицю Богдана Гаврилишина.

"Вулиця знаходиться в безпосередній близькості до Міжнародного інституту менеджменту, який пан Богдан створив в Києві. Сама ж вулиця з теперішньою назвою підпадає під Закон про декомунізацію. Вважаю це тим мінімальним, але гідним відзначенням світлої пам'яті великої Людини, якою був п. Богдан Гаврилишин", - йдеться в петиції.

Ініціативу підтримали вже більше тисячі людей.

Богдан Гаврилишин — український, канадський, швейцарський економіст, громадський діяч, меценат, дійсний член Римського клубу, президент Фонду Богдана Гаврилишина, помер в жовтні 2016 року.