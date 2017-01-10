У Мексиці відбуваються протести проти подорожання бензину

Тисячі мексиканців вийшли на чергову акцію протесту в столиці проти підвищення цін на паливо. Масові протести тривають у країні вже кілька днів.

Люди незадоволені зростанням вартості бензину і дизельного палива. З 1 січня уряд збільшив їх ціну на 20% і 16,5% відповідно. Подорожчання палива відбулося на тлі знецінення національної валюти по відношенню до долара.

Чергова акція протесту почалася після того, як президент Енріке Пенья Ньєто зустрівся з лідерами профосоюзов і підприємцями, щоб обговорити, як пом'якшити ефект реформи.

Протестуючі закликали президента піти у відставку. Раніше мексиканський лідер закликав до спокою, заявивши, що підвищення цін на паливо необхідно через зростання цін на нафту.

Два дні тому в ході демонстрацій загинули щонайменше 6 осіб, понад півтори тисячі були затримані.

Під час протестів були розграбовані сотні торгових точок, в тому числі великих мережевих магазинів.

Нагадаємо, обраний президент США Дональд Трамп заявив, що всі витрати з американського бюджету на будівництво стіни на південному кордоні США будуть пізніше відшкодовані Мексикою.