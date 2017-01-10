У Норвегії розглядають апеляцію по справі Брейвіка

Норвезький суд почав розгляд апеляції уряду на попереднє судове рішення про те, що були порушені права вбивці Андерса Брейвіка, коли його помістили в одиночну камеру і обмежили його пересування

Про це повідомляє Associated Press.

Апеляційне слухання відкривається у вівторок в імпровізованому залі суду в тюрмі Скієн в Норвегії, де Брейвік відбуває своє покарання. Для слухання відведені шість днів.

Окружний суд Осло минулого року виніс рішення, що держава порушила права людини, утримуючи Брейвіка в карцері протягом 5 років. Це рішення шокувало багатьох норвежців.

Уряд Норвегії стверджував, що такі дії щодо Брейвіка, який відбуває 21-річний тюремний термін, гуманні, незважаючи на тяжкість його злочину, і що він повинен бути відокремлений від інших ув'язнених з міркувань безпеки.

Брейвік є організатором і виконавцем теракту в Осло в 2011 року, внаслідок якого загинули 77 осіб, ще 151 людина зазнала поранень.

У 2012 році Брейвіка засудили до 21 року позбавлення волі з правом продовження тюремного строку необмежену кількість разів.