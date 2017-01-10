У парламенті Туреччини проголосували за проведення дебатів щодо конституційної реформи

У Великих національних зборах Туреччини відбудуться дебати навколо проведення конституційної реформи. За відповідне рішення в ніч на вівторок, 10 січня, проголосували 338 парламентів з 480, передає державне турецьке інформаційне агентство Anadolu.

Для ухвалення цього рішення правлячій Партії справедливості та розвитку (AKP), що має 316 мандатів у парламенті, знадобилась підтримка з боку опозиції, передає DW.

Під час дебатів окремо обговорюватимуться 18 статей реформи. Так само окремо голосуватимуть за кожну статтю.

Очікується, що на 2 етапи дебатів та голосування піде не менше 2 тижнів. Наприкінці заплановане остаточне голосування за весь пакет запропонованої реформи. Однак, для того, щоб це сталося, потрібно, щоб за кожну окрему статтю проголосувало мінімум три п'ятих парламентарів, тобто 330 з 550. Така сама кількість для ухвалення реформи потрібна й для загального пакету статей.

Нагадаємо, вчора турецька поліція, використала сльозогінний газ та водомети, щоб розігнати сотні людей, які зібралися на демонстрацію в Анкарі біля будівлі парламенту країни. Демонстранти протестували проти планів внесення до Конституції змін, що посилять повноваження президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана.