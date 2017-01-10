У селі Оса на Волині наколядували 7 тисяч гривень для онкохворої жінки

Взагалі то, каже натхненник цього колядування Надія Петрівна Бурко, земляки пожертвували колядникам 15 тисяч гривень. Сама вона з різних причин, найперше – вік, 68 років, не змогла ходити від хати до хати. Але виготовила гарну різдвяну зірку для колядників, помагала їм, чим могла. Вона не має вже ніякої офіційної посади, але є в Осі тим, образно кажучи, «моторчиком», який спонукає громаду до добрих і соціально значимих справ.

Минулого року зібрали кошти і обгородили місцеве кладовище, Надія Петрівна каже, що тут її дуже виручив власний скутер, яким «моталася» від лісництва, де брали дерево для огорожі, до кладовища і домівок майстрів. А в час нинішнього Різдва колядники збирали кошти, аби обгородити місцевий храм. Він в Осі древній, пам’ятка архітектури національного значення, освячений у 1778 році. І сама Оса – село невелике, тут нема і ста дворів, трохи більше двохсот мешканців. То ж колядували і в сусідніх Ревушках та Свійчеві, люди жертвували щедро, коштів вистачило і для храму, і для хворої односельчанки. Це, як кажуть, по-людськи і по-християнськи.

Наталія МАЛІМОН, «День», Луцьк