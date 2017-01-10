У США група сенаторів виступає за "всеосяжні санкції" проти РФ

Сенатор-республіканець Джон Маккейн заявив, що приєднається до ініціативи демократів щодо запровадження "всеосяжних санкцій" щодо Росії через її спроби вплинути на президентські вибори 2016 року у США.

Маккейн, який очолює сенатський комітет із питань збройних сил, сказав, що підтримає сенаторів-демократів Бена Кардіна й Роберта Менендеза в цьому питанні, передає Радіо Свобода.

Сенатори наразі не деталізували змісту пропонованих заходів, але сказали, що нові законодавчі ініціативи виходитимуть за межі санкцій щодо російських дипломатів і розвідувальних органів, про які минулого тижня оголосив Білий дім.

Маккейн раніше назвав хакерство з боку Росії "безпрецедентним нападом на нашу демократію". У період новорічних свят він разом із сенатором-однопартійцем Ліндсі Ґремом та сенаторкою з Демократичної партії Еймі Клобучар відвідав країни Балтії, Україну та Грузію. Під час візиту сенатори пообіцяли підтримати й посилити санкції щодо Росії.

Нагадаємо, американські сенатори Бен Кардін і Емі Клобушар і конгресмени Еладжа Каммінгс і Ерік Сволвелл заявили, що внесли законопроекти, що передбачають створення незалежної комісії, метою якої буде розслідування іноземного втручання у вибори США.