У Таїланді від повені загинули 25 людей

Щонайменше 25 людей загинули в результаті сильної повені на півдні Таїланду з початку року, яка паралізувала роботу підприємств, шкіл і спровокувала проблеми для тисяч туристів. Про це з посиланням на заяву уряду у вівторок повідомляє Associated Press.

12 провінцій у країні постраждали через несезоні дощі і стоки з 1 січня, які торкнулися понад 1 мільйона людей, йдеться в повідомленні МВС.

Вказано також, що головну магістраль, що з'єднує південь з іншою частиною країни, було заблоковано.

Один з головних аеропортів в регіоні з п'ятниці не працює і буде зачинений щонайменше до середи, залізничне сполучення також призупинено. Школи закриті з минулого тижня.

Метеорологічна служба прогнозує сильні дощі в регіоні, де розташовані популярні пляжі та курорти, де відпочивають мільйони іноземних туристів щороку.

Нагадаємо, 7 січня ми повідомляли, що внаслідок повені на півдні Таїланду загинули 12 людей, тисячі сел частково затоплені.