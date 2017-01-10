У Трампа заявили про можливість перегляду деяких санкцій щодо РФ

Келліенн Конвей, одна з провідних радників обраного президента США Дональда Трампа, поставила під сумнів необхідність додаткових розслідувань щодо звітів про російські хакерські атаки під час виборчої кампанії.

Про це Конвей сказала в інтерв’ю телеканалу USA Today, передає ЄП.

Конвей також зазначила, що Трамп може переглянути деякі каральні заходи, запроваджені Бараком Обамою.

"Я передбачаю, що президент Трамп захоче переконатися, що наші дії є пропорційними до того, що сталося, на підставі того, що ми знаємо", - сказала Конвей.

Вона додала, що дії Обами, в тому числі, вислання 35 ймовірних російських шпигунів, були жорсткішими, ніж ті, які він вчинив через після повідомлень про кіберзлочини Китаю і Північної Кореї. Конвей припустила, що причина у такій різниці полягає в політичних міркуваннях.

Радник Трампа висміяла пропозицію демократів Палати представників і Сенату створити двопартійну незалежну комісії з розслідування звинувачень на адресу Росії.

"Цікаво і трохи смішно, що демократи говорить про щось двопартійне ... враховуючи, як вони намагаються завадити всьому, що ми робимо", - сказала вона.

"Справа в тому, що демократи стали суперзацікавленими у цьому питанні після того, як вибори пішли не так, як вони того хотіли й очікували", – сказала Конвей.