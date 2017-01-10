У віці 83 років помер екс-президент Німеччини Роман Герцоґ

Колишній президент Німеччини Роман Герцоґ помер на 83-му році життя. Це підтвердили у канцелярії федерального президента на прохання Агентства німецької преси в Берліні.

Він був 11-м президентом ФРН з 1994 по 1999 роки. А перед цим - головою Федерального конституційного суду в Карлсруе.

Роман Герцоґ представляв Християнсько-демократичний союз (ХДС), який нині очолює Анґела Меркель, та активно виступав за реформи. Особливо він запам’ятався своїм виступом 1997 року з головним посилом про те, що Німеччина повинна просуватися вперед.

Політик критично ставився до пересічних громадян. "Народ не рухається," – сказав він 2008-го року в інтерв’ю виданню Bild. Мовляв, є бажання реформуватися, але народу "бракує політичного лідерства і справжньої харизми для мобілізації".

Роман Герцоґ був двічі одружений. Його перша дружина Крістіана Герцоґ, з якою він прожив понад 40 років, померла 2000 року. Потім він одружився на Александрі фон Берліхінген.

Нагадаємо, вчора на 87-му році пішов із життя відомий український історик, доктор історичних наук Юрій Сливка.