У Вінниці планують відкрити три музеї

На базі обласного комунального підприємства «Вінницякіно», яке зараз перебуває на межі ліквідації, збираються створити три музеї. Один з них буде присвячений ретро-кіно. Його головними експонатами стануть фільми із фонду підприємства. Другий – буде присвячений народному мистецтву і представлятиме народну творчість місцевих умільців. Третій – розташовуватиметься під відкритим небом і складатиметься з кузні, пекарні та різних творчих майстерень.

Пропозиції щодо створення трьох музей департамент культури Вінницької ОДА виклав у проекті рішення, яке подане на розгляд депутатів Вінницької обласної ради. Саме від них залежить, чи буде ця ідея втілена у життя і коли.

«На базі нинішнього підприємства «Вінницякіно» ми плануємо створити мистецький центр «КіноПоділля», де можна буде переглянути фільми, відзняті на плівку, та ознайомитися з історією вітчизняного кінематографа. Нині у фондах «Вінницякіно» зберігається 3800 старовинних фільмів. Частину з ним ми передамо у Київ, але найцікавіші залишимо для музею. Переглядати їх буде цікаво дітям і дорослим. Адже кінофільми на плівці нині уже раритет. Окрім цього, нова установа продовжить основну діяльність «Вінницякіно», а саме забезпечуватиме кіно-відеопрокат, бо на сьогодні в нас немає структури, яка б надавала звукову чи відеоапаратуру для проведення різних заходів на рівні області, – розповідає начальник управління культури та мистецтва Вінницької ОДА Станіслав Городинський. – Територія комунального підприємства має близько одного гектара земля. Тож вона буде використана під нові мистецькі проекти. Перший передбачає створення музею під відкритим небом, другий – етнографічного закладу для популяризації народної творчості. Свої пропозиції ми виклали у проекті рішення, яке подали на розгляд депутатів обласної ради. Тепер все залежить від них».

Ліквідація КП «Вінницякіно» розглядатиметься на найближчій сесії Вінницької обласної ради. Проект рішення вже готовий і вивчається депутатськими комісіями. Як тільки підприємство буде ліквідоване, розпочнеться створення нової установи «КіноПоділля», яке, планують в департаменті, працюватиме на основі самоокупності, а його директор обиратиметься через конкурс. Та коли запрацює новий мистецький заклад, поки що ніхто не береться говорити.

Олеся ШУТКЕВИЧ, Вінниця, фото надане автором