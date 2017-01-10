У Вінниці відомі на всю Україну художники Возіянові презентували свою першу родинну виставку

У рамках програми культурологічних подорожей «Мистецькі експозиції», інформаційним партнером якої виступає газета «День», у Вінницькому обласному художньому музеї відкрилася виставка творчих робіт родини Возіянових «Акварельні мандрівки. Water color journey». Олександр Возіянов, Олексій Возіянов та Оксана Возіянова представили вінничанам власне бачення світу через колір, простір та форму. А головне засвідчили, що творча родина – це Всесвіт, у якому кожна частина доповнює, підсилює одна одну і не може існувати окремо.

Главі сімейства Олександру Возіянову за 75 років. Розповідає, що його матір народилася на Вінниччині і він щасливий, що йому вдалося на схилі літ презентувати свої роботи вінничанам. По життю називає себе авантюристом – створив серію робіт, присвячену аварії на ЧАЕС, був безпосереднім учасником ліквідації аварії в Чорнобилі. Спускав в київське метро, коли його будували, на місці робив начерки. Багато подорожував, а тому його роботи зберігають по всьому світу. Від багатьох картин перехоплює подих, але найсимволічнішою автор вважає портрет Григорія Сковороди. Чому? У 2009 році художника спіткало велике життєве та творче випробування – пожежа в майстерні поглинула всі творчі набутки. Єдиною роботою, яка залишилася, був портрет Сковороди 1973 року. Її художник привіз і до Вінниці. Вона займає чільне місце в експозиції, серед робіт, написаних за останні сім років.

Олексій та Оксана Возіянові – подружжя, працюють у монументальному мистецтві. Чоловік останнім часом віддає перевагу акварельній техніці, а дружина – олійним фарбам. За словами художниці, її творчий шлях співпадає з творчою долею її чоловіка, з яким працюють разом над всіма творчими проектами. Зараз подружжя задіяне в програмі реабілітації поранених воїнів з власним проектом «Арт-терапія в Лаврських майстернях».

«Це наша перша родинна виставка, хоча над багатьма проектами ми працюємо всі разом, – зазначає Оксана Возіянова. – Художники важкі на підйом, вивести їх з майстерні не всім під силу. Але добре, що є такі проекти, які дозволяють презентувати широкому загалу свої роботи, і є люди, які спонукають нести прекрасне у маси. У нашій виставці представленні різні роботи. Вдома всі вони підпирають стіни, а тут оформленні у прекрасну експозицію і ти одразу розумієш, чого варта наша спільна творча праця».

Виставку Возіянових до Вінниці привезла керівник та ініціатор культурологічного проекту «Мистецькі експедиції» Людмила Гарарук. Жартуючи каже, що у такий спосіб зробила собі подарунок до дня народження. Насправді ж, вона прагнула презентувати творчість родини київських художників Возінових, яка заслуговує на популяризацію своєю багатогранністю та нашаруванням стилів. Після Вінниці виставку «Акварельні мандрівки. Water color journey» представлять у Києві, а потім інших містах України.

Олеся ШУТКЕВИЧ, Вінниця, фото автора