Україна має відігравати ключову роль у регіональній системі безпеки, - Лубківський

Україна має відігравати ключову роль у регіональній системі безпеки, наполягає координатор Руху «Справедливість», посол Маркіян Лубківський.

Про це він заявив у коментарі телеканалу «112 Україна».

За його словами, сьогодні не достатньо обмінюватися виключно заявами на рівні МЗС, потрібні практичні кроки: обмін антитерористичними базами даних з європейськими та американськими партнерами.

«Потрібно дивитися на практичні кроки, які держава робить з цим найбільшим злом сучасності. Аби не залишити місця терористам там, де вони можуть почувати себе вільно», - наголосив Лубківський.

Водночас, дипломат відкинув припущення про загрозу третьої світової війни з боку Росії і підкреслив, що російський президент грає на межі фолу, намагаючись перетворити власне президентство на псевдоамериканську модель.

«Не вірю, у третю світову війну. Не треба лякати людей. З боку Росії спостерігається гра м‘язами, але все залежить від того, як увійде у своє президентство Дональд Трамп. Від цього безпосередньо залежить, як складеться світова шахівниця, і для України також!», - підкреслив координатор руху «Справедливість».