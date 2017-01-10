В Анкарі на місяць заборонили мітинги через загрозу терактів

В Анкарі місцева влада заборонила проведення будь-яких акцій протесту у місті протягом одного місяця з міркувань безпеки.

Про це повідомляє ЄП з посиланням на Turkish Minute.

У заяві, поширеній прес-службою губернатора у вівторок, 10 січня, йдеться, що від спецслужб була отримана оперативна інформація про те, що деякі терористичні організації планують теракти в турецькій столиці.

У заяві йдеться, що всі види протестної діяльності, в тому числі марші, демонстрації, зведення наметів та стендів, проведення сидячих страйків та інші акції заборонені протягом 30 днів, починаючи з 10 січня з метою забезпечення громадського порядку.

Нагадаємо, що недавно у Туреччині розігнали демонстрантів, які виступали проти посилення влади президента.