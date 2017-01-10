В Україні на смерть замерзло 9 людей

Останнім часом по Україні вдарили великі морози. Місцями стовпчики термометрів опускалися до відміток 25-26 градусів нижче нуля, особливо це відчули на території західної України.

Всього за добу від переохолодження померли 9 жителів України. Всі випадки сталися в західних областях.

За минулу добу через низьку, до мінус двадцяти градусів, температуру повітря у Львівській області зазнали сильного переохолодження і померли 2 людини - в Золочівському та Кам'янко-Бузькому районах.

Ще 7 людей госпіталізовано - в Золочівському, Кам'янка-Бузькому, Миколаївському, Жидачівському районах та райцентрі Борислав. У всіх стаціонованих - обмороження кінцівок та обличчя.

У Рівненській області мертвими знайшли 5 чоловіків з ознаками переохолодження. У всіх випадках померлі не мали ознак насильницької смерті та вели асоціальний спосіб життя. Точну причину смерті встановлять судмедексперти.

У свою чергу, від переохолодження протягом минулої доби на Прикарпатті загинули 2 людини, а ще 2 госпіталізовані з переохолодженням. Загиблим було 54 і 68 років, вік потерпілих - 33 і 42 роки.

Найлютішими різдвяні морози були на Західній Україні - в інших областях смертельних випадків, причиною яких став холод, на щастя, немає. У зв'язку з негодою в регіонах відкрили пункти обігріву.

Як в морози допомогти бездомним, "Дню" розповіла голова Громади святого Егідія в Києві Юрій Ліфансе. З 6 січня в столиці запрацювали 30 стаціонарних пунктів обігріву, з них 11 діють цілодобово, інші - з 9:00 до 18:00.

Нагадаємо, у Києві відкрили перший пункт, куди можна принести одяг, взуття та побутову техніку для потребуючих. Вони можуть прийти в такий банк одягу та безкоштовно взяти необхідне.