В Україні у 2016 році видали 1,5 млн біометричних паспортів

Державна міграційна служба оформила 1 504 076 біометричних паспортів для виїзду за кордон у 2016 році.

Про це прес-служба Міграційної служби повідомила "Українським новинам".

"З початку 2016 року оформлено 1 504 076 біометричних паспортів для виїзду за кордон", – повідомив начальник прес-служби Сергій Гунько.

За його словами, усього з початку року оформлено 2 258 357 паспортів для виїзду за кордон, у тому числі біометричних.

При цьому за даними станом на початок грудня 2016 року було оформлено 1,3 млн біометричних паспортів для виїзду за кордон.

Крім того, у 2016 році – станом на 29 грудня – громадянам України оформили понад 278 тисяч карт посвідчення особи.