В Україні відбір газу зі сховищ на 19% менший, ніж минулої зими, - Нафтогаз

Цієї зими відбір газу з підземних сховищ з початку сезону на 19% менший, ніж минулої зими, повідомляє НАК "Нафтогаз України".

"Цієї зими відбір газу з підземних сховищ з початку сезону на 19% менший, ніж минулої зими (і на 45% менший, ніж зимою 2014-2015 року). А цього року таки трохи прохолодніше", - зазначили в Нафтогазі.

Зазначимо, що за даними ПАТ "Укртрансгаз" обсяг газу в підземних сховищах України станом на 25 грудня зменшився до 12,254 млрд куб. м.

Станом на 6 січня через погані погодні умови було збільшено обсяги відбору газу зі сховищ - до 100 млн куб. м на добу.